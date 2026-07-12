Susijengin tähtipelaaja Olivier Nkamhoua, 26, siirtyy FC Barcelonan riveihin kaksivuotisella sopimuksella.
Nkamhoua siirtyy Espanjaan italialaisesta Varesesta, jonka riveissä hän pelasi viime kauden. Hän pelasi Italian Lega A:ssa 29 ottelua pistekeskiarvolla 16.
– Liityn historialliseen ja perinteikkääseen seuraan. Olen kuullut, että fanit täällä ovat uskomattomia. Haluan auttaa joukkuetta niin moneen voittoon ja pokaaliin kuin mahdollista, Nkamhoua toteaa tiedotteessa.
– Tämä tulee olemaan ensimmäinen vuoteni tällä tasolla, joten aion tuoda energiaa, yritystä, heittoja, puolustusta ja urheilullisuutta. Osaan monia asioita, mutta aion aloittaa perustekemisestä. Tavoitteeni on olla parempi vuosi vuodelta, Nkamhoua jatkaa.
Barcelona pääsi viime kaudella Espanjan liigassa aina finaaliin asti, mutta taipui Valencialle voitoin 1–3.
Euroliigassa Barcelona sijoittui runkosarjassa yhdeksänneksi eikä edennyt puolivälieriin.