Kevytmoottoripyörän kuljettaja pakeni poliisia Pattijoella.
Poliisi tutkii viime yönä Pattijoella tapahtunutta törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, jossa kevytmoottoripyörän kuljettaja pakeni poliisia taajama-alueella Marintiellä.
Crossimallisen pyörän kuljettaja ajoi paetessaan huomattavaa ylinopeutta. Marintien läheisyydessä oli kokoontuneena huomattava määrä nuoria, jotka kuljettaja ohitti paon aikana.
Crossipyörän kuljettajalla oli yllään harmaa vaatetus ja musta kypärä. Pyörä oli väriltään keltainen ja merkiltään Suzuki RM 125.
Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä kuvassa olevan crossipyörän kuljettajasta. Vihjeet voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 416 194.