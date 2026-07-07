Portugalia kolme vuotta valmentanut Roberto Martinez jättää tehtävänsä pettymykseen päättyneiden MM-kisojen jälkeen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Portugali kärsi maanantain neljännesvälierässä 0–1-tappion Martinezin kotimaalle Espanjalle loppuhetkien maalilla.
Martinezin sopimus päävalmentajan tehtävässä umpeutuu näihin kisoihin eikä jatkoa ole luvassa.