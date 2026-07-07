Kuva: Laulaja Duffy tekee paluun yli 15 vuoden jälkeen – takana kammottava sieppaus

– Kyllä, tämä oli viimeinen otteluni maajoukkueen kanssa, Martinez vahvisti tappion jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Olen erittäin ylpeä. Olin mukana 45 ottelussa ja tunsin oloni tervetulleeksi ja rakastetuksi Portugalissa. Se on muisto, jota kannan aina mukanani.

Portugali kaipaa nyt Martinezin mukaan ”uutta ääntä”. Vuoden 2016 Euroopan mestari ei ole onnistunut vuoden 2006 nelossijansa jälkeen loistanut MM-viheriöillä. Seuraavaksi maa isännöi yhdessä Espanjan ja Marokon kanssa vuoden 2030 MM-kisoja.