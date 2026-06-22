Savonlinnassa sijaitsevassa asunnossa oli tapahtumahetkellä kaksi alle 40-vuotiasta miestä, joista toinen putosi ensimmäisen asuinkerroksen parvekkeelta.

Alle 40-vuotias mies putosi parvekkeelta ja loukkaantui vakavasti 15. kesäkuuta Savonlinnassa.

Poliisi tutkii tapausta, koska tapahtumien kulkuun liittyy ristiriitaisia tietoja, eikä rikoksen mahdollisuutta ole voitu sulkea pois.

Poliisi mukaan Savonlinnassa sijaitsevassa asunnossa oli tapahtumahetkellä kaksi alle 40-vuotiasta miestä, joista toinen putosi ensimmäisen asuinkerroksen parvekkeelta. Pudotusta maahan oli noin viisi metriä.

Loukkaantunut kuljetettiin sairaalahoitoon.

Tämänhetkiset tutkintanimikkeet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä vammantuottamus. Poliisi sanoo, että tutkintanimikkeet voivat muuttua esitutkinnan edetessä.

Epäiltyä henkilöä ei ole vaadittu vangittavaksi, ja hän on antanut oman selvityksensä tapahtumista.