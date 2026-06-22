Vauvoille ja pikkulapsille tarkoitettuja kauranaksuja vedetään myynnistä.
Suomen Oikia Oy vetää pois myynnistä herneen ja porkkanan makuisia Oikia Moomin Luomukauranaksuja. (Tuotteen GTIN-koodi: 6430013258893, pakkauskoko: 35 g, parasta ennen: 01.03.2027).
Oikian omavalvonta paljasti, että kyseisessä tuotantoerässä okratoksiini A:n pitoisuus ylittää lainsäädännön raja-arvon hometoksiinien osalta.
– Tuotteen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotetta ei siksi tulisi syödä eikä tarjota lapsille, Oikia kertoo tiedotteessa.
Ruokavirasto kertoo, että kyseistä erää on toimitettu myyntiin 3. kesäkuuta alkaen K- ja S-ryhmän myymälöihin sekä Veljekset Keskisen myymälään Tuuriin ja Minimani-myymälöihin Rovaniemellä, Kokkolassa ja Seinäjoella.
Tuotteiden ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä nettisivuilla olevan reklamaatiolomakkeen kautta (http://www.oikiasipsi.fi: www.oikiasipsi.fi). Ilmoitukseen tulee liittää kuva pakkauksesta ja pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään.