Pääministeri sanoo, että vie STEA-asian vielä hallituksen käsiteltäväksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole sopua hallituksessa.

– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Siksi vien asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Säästöihin on sitouduttu ja ne toteutetaan yhdessä, Orpo kirjoittaa.

Ministeri Rydman kertoi uusista kriteereistä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksille 15. kesäkuuta. STEA-avustuksiin kohdistetaan noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna.

Leikkaukset osuvat sellaisiin järjestöihin, jotka eivät tee käytännön kohtaava työtä apua tarvitsevien ihmisten kanssa.

Pääministeri Orpo kommentoi leikkauksia jo aiemminkin sanomalla, että kriteerit täytyy käydä yhdessä läpi.

Soste, eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, kertoi tänään aloittavansa muutosneuvottelut lähes koko henkilöstönsä irtisanomiseksi. Syynä on avustuskriteerien muuttuminen.

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