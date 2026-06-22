Pääministeri sanoo, että vie STEA-asian vielä hallituksen käsiteltäväksi.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole sopua hallituksessa.
– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Siksi vien asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Säästöihin on sitouduttu ja ne toteutetaan yhdessä, Orpo kirjoittaa.
Ministeri Rydman kertoi uusista kriteereistä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksille 15. kesäkuuta. STEA-avustuksiin kohdistetaan noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna.
Leikkaukset osuvat sellaisiin järjestöihin, jotka eivät tee käytännön kohtaava työtä apua tarvitsevien ihmisten kanssa.
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Pääministeri Orpo kommentoi leikkauksia jo aiemminkin sanomalla, että kriteerit täytyy käydä yhdessä läpi.
Soste, eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, kertoi tänään aloittavansa muutosneuvottelut lähes koko henkilöstönsä irtisanomiseksi. Syynä on avustuskriteerien muuttuminen.