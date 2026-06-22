Alan Greenspan ehti uransa aikana nähdä neljä eri presidenttiä.
Yhdysvaltain keskuspankin pitkäaikainen johtaja Alan Greenspan on kuollut 100-vuotiaana, kertoo NBC-uutiskanava.
Kuoleman vahvisti kanavalle Greenspanin vaimo Andrea Mitchell.
Greenspan sairasti Parkinsonin tautia. CNBC kertoo, että hän menehtyi Parkinsonin taudin komplikaatioihin.
Greenspan oli Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserven (Fed) pääjohtaja vuosina 1987–2007. Hänen pääjohtajuutensa aikana Yhdysvalloilla ehti olla neljä eri presidenttiä.
Greenspanin virkakausi oli toisiksi pisin koko keskuspankin historiassa. Keskuspankin johdossa häntä neljä kuukautta pidempään toimi William McChesney Martin, joka johti keskuspankkia vuosina 1951–1970.
Greenspan ehti nähdä uransa aikana monta eri kriisiä, kuten vuoden 1987 Yhdysvaltojen pörssiromahduksen.