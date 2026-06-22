Onnettomuustutkinnan mukaan onnettomuuden välitön syy oli taitolentoliikkeen virheellinen suoritus.
Rovaniemellä viime vuonna tapahtuneen Hornet-onnettomuuden tutkinta on valmistunut, kertoo Ilmavoimat.
Ilmavoimien Hornet-hävittäjä syöksyi maahan Rovaniemen lentokenttäalueella toukokuussa 2025 esityslentoharjoituksen aikana. Ohjaaja pelastautui heittoistuimella, mutta kone tuhoutui maahantörmäyksessä.
Tutkinnan mukaan onnettomuuden välitön syy oli niin sanotun jalkatynnyri-taitolentoliikkeen virheellinen suoritus.
Tutkinnassa havaittiin myös puutteita Ilmavoimien esityslentotoiminnan valvonnassa, suunnittelussa sekä hyväksyntä- ja riskienhallintakäytännöissä. Näiden katsotaan osaltaan vaikuttaneen siihen, että onnettomuus pääsi syntymään.
"Siisteimmistä liikkeistä"
Hornet-lentäjät pitävät jalkatynnyri-liikettä yhtenä siisteimmistä liikkeistä, Hornet-esityslentäjä Anssi Nieminen kertoi vuonna 2021 Ilmavoimien esittelyssä.
– Siinä käytetään pelkkää toista jalkaa eli jalalla painetaan niin, että koneen sivuperäsin kääntää koneen ilmavirtaan nähden ympäri, eli kone pyörii tavallaan oman keskipisteensä ympäri melkein vaakatasossa, ja nokka osoittaa eri suuntaan kuin mihin kone liikkuu.
– Tämä liike on yksi monien Hornet-sooloa seuranneitten lempiliikkeistä, ja myös Hornet-lentäjät pitävät sitä yhtenä siisteimmistä liikkeistä.
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Kymmeniä toimenpiteitä
Tutkintaryhmä esitti raportissaan yhteensä 30 toimenpidettä turvallisuuden parantamiseksi. Jatkossa muun muassa esityslentäjille nimetään erilliset valvojat ja kouluttajat, jotka seuraavat harjoittelua ja antavat aktiivista palautetta.