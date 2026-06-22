Järjestöjen avustuskiista kuohuttaa eduskunnassa.

Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Wille Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi.

Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille.

Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.

Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina.