Järjestöjen avustuskiista kuohuttaa eduskunnassa.
Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Wille Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi.
Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille.
Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina.