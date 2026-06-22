Iran päästää ulkopuoliset tarkastajat maahansa.
Iran on suostunut siihen, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) tarkastajat palaavat maahan, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance.
Vancen mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs yhdysvaltalaisille sekä ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen.
Vancen mukaan viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle.