Uhrilla ei ole hengenvaaraa.

Vanki on iskenyt teräaseella toista vankia Kylmäkosken vankilassa, Akaassa, tänään maanantaina.

Poliisi sai hälytyksen aamupäivällä. Ilmoituksen mukaan vanki oli kohdistanut toiseen vankiin fyysistä väkivaltaa teräaseella.

Vartijat saivat tilanteen nopeasti hallintaan, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa.

Poliisi otti paikalta kiinni yhden henkilön ja ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon vammojensa takia. Uhrilla ei ole hengenvaaraa.

Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä.

