Egyptin päävalmentaja esitti tappioasemassa pelaajille vaatimuksia uhkauksen kera.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Egypti oli jalkapallon MM-kisojen G-lohkon ottelussa avauspuoliajan jälkeen 0–1-tappiolla Uutta-Seelantia vastaan. Neljättä kertaa miesten MM-lopputurnauksessa mukana oleva Egypti ei ollut vielä koskaan voittanut MM-kisaottelua, ja näin oli vaarana käydä tälläkin kertaa.

Päävalmentaja ei antanut tilanteen olla.