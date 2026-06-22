Egyptin päävalmentaja esitti tappioasemassa pelaajille vaatimuksia uhkauksen kera.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Egypti oli jalkapallon MM-kisojen G-lohkon ottelussa avauspuoliajan jälkeen 0–1-tappiolla Uutta-Seelantia vastaan. Neljättä kertaa miesten MM-lopputurnauksessa mukana oleva Egypti ei ollut vielä koskaan voittanut MM-kisaottelua, ja näin oli vaarana käydä tälläkin kertaa.
Päävalmentaja ei antanut tilanteen olla.