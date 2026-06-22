Brasilian tähden Neymarin mahdollinen paluu kentille MM-kisoissa ei aiheuta pelkoa Skotlannin leirissä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Neymar, 34, on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista, ja jo hänen valitsemisensa Brasilian MM-joukkueeseen aiheutti polemiikkia.
Hän on ollut pohjavamman takia sivussa Brasilian kaksi ensimmäistä MM-ottelua, mutta päävalmentaja mukaan