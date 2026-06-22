Salkkareissa naiskaksikko päätyy baaritappeluun kesken mukavan illan.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tulee päätökseensä ensi viikolla. Jännittävissä kauden huipennusjaksoissa Iisa ja Jutta nauttivat täysin siemauksin tyttöjen illastaan, kunnes humalaiset miehet tulevat iskemään heitä.
Yksi miehistä tarttuu Iisaa luvatta takamuksesta, mikä saa molemmat naiset hätkähtämään.
– Jumalauta näpit irti, Jutta ärähtää ja mottaa Iisaa ahdistellutta miestä kasvoihin.
Naiset päätyvät baaritappeluun, joka eskaloituu nopeasti.