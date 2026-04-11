Kolmet MM-kisat putkeen Leijonissa torjunut Emil Larmi ei ole mukana maajoukkueleirityksen ensimmäisessä ryhmässä. Färjestad-vahdin mukaan tilanne on kevään osalta auki.

Larmin kausi päättyi viime viikolla SHL:n puolivälierissä, kun Rögle voitti ratkaisevan seitsemännen ottelun 4–1. Färjestadin maalilla aloittanut Larmi joutui jättämään kaukalon toisessa erässä, kun vastustajan pelaaja törmäsi häneen.

Lahtelaislähtöinen maalivahti on ollut viime vuosina MM-kisojen vakionimi. Hän on torjunut kolmissa arvokisoissa peräjälkeen. Viime keväänä Ruotsissa Larmi oli kakkosvahdin roolissa, kun ykkösenä koppia otti Juuse Saros. Larmi on pelannut kuluvallakin kaudella maajoukkueessa EHT-otteluissa.

MM-kisat mitellään tänä keväänä Sveitsissä. Larmin nimi ei ollut listalla, kun Jääkiekkoliitto julkaisi ensimmäisen leiriryhmän perjantaina. Ensimmäiset nimetyt maalivahdit ovat Kim Saarinen, Waltteri Ignatiew ja Harri Säteri.

MTV Urheilu tavoitti Larmin, jonka mukaan tilanne on kevään osalta auki. Maalivahti kertoo, ettei maajoukkueen kanssa ole sovittu toistaiseksi esimerkiksi leiritykseen myöhemmin hyppäämisestä.

– On kaikenlaista mutkaa mahtunut elämään, mutta vaikea nähdä sitä päivää, kun kiinnostusta leijonapaitaan ei olisi. Tässä kohtaa ei kuitenkaan ole mitään varmuutta suuntaan eikä toiseen, Larmi kertoo.

Larmin perhettä kohtasi hiljattain raskas suru. Hänen puolisonsa Annika Larmi kertoi maaliskuussa parin menettävän lapsensa ennen syntymää.

29-vuotias Larmi on pelannut jo yli neljän kauden ajan Ruotsissa. Ennen juuri päättynyttä sesonkia Larmi edusti Växjö Lakersia, jossa hän voitti mestaruuden keväällä 2023. Larmilla on sopimus Färjestadin kanssa myös ensi kaudesta.