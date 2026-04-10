Jääkiekkoliitto on julkaissut Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ensimmäisen MM-leiriryhmän. Reilun kuukauden mittainen leiritys päättyy toukokuun puolivälissä, kun MM-kisat mitellään Sveitsissä.
Lue myös: Leijonat-pomo vastaa MM-kritiikkiin: "He tulevat mielellään"
Mukana on muun muassa HPK-vahti Kim Saarinen. 19-vuotias torjuja oli hämeenlinnalaisten venymisen kulmakivi ja kevään tulikuumin pelipaikallaan.
Menestyneintä osastoa edustavat olympiavoittajat Harri Säteri ja Hannes Björninen.
SM-liigasta mukana on tällä hetkellä Saarisen lisäksi seitsemän pelaajaa.
Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan kokoonpano täydentyy jo toisella leiriviikolla. Leijonat pelaa ensimmäiset harjoitusottelunsa 22. huhtikuuta Lahdessa, kun vastaan sirklaa Latvia.
Huhtikuun ensimmäisen leiriviikon ryhmä:
Maalivahdit
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Hatakka Santeri, HV71, SHL
Honka Anttoni, HC Ajoie, NL
Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NL
Kokkonen Mikko, Linköping HC, SHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL
Riikola Juuso, SCL Tigers, NL
Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
Hyökkääjät
Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Hirvonen Roni, Kärpät Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHLLassila Jere, JYP JyväskyläMerelä Waltteri, SC Bern, NLMäenalanen Saku, SCL Tigers, NLOjantakanen Valtteri, JYP JyväskyläPuhakka Petteri, EHC KlotenPuistola Patrik, Örebro HK, SHLPäkkilä Eetu, TPS TurkuRäty Aku, Kärpät Oulu