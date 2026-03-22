Annika Larmi julkaisi Instagramissa sydäntäsärkevän uutisen.

–Torstaina ultrassa meidän maailma romahti. Vauva on perinyt geenimuutoksen meiltä kummaltakin jälleen, Annika Larmi kirjoittaa.

Hän on aiemmin kertonut kantavansa puolisonsa, jääkiekkomaalivahti Emil Larmin kanssa samaa geenivirhettä, joka aiheuttaa lapselle sairauden, jos tämä perii geenivirheen molemmilta vanhemmaltaan.

Annika Larmi on tuoreessa Instagram-kuvassaan kyyneleet silmissään.

– Pieni sydän sykki, mutta vauvan asento ja liikkumattomuus kohdussa oli valitettavan tuttu näky meille. Tajusimme tilanteen heti. Kätilö pyysi lääkärin paikalle. Tilanne oli selvä jo pelkän ultrakuvan perusteella. Vauvalla ei ole mahdollisuuksia selvitä.

Pariskunta jäi Annikan mukaan kaksin huoneeseen itkemään.

– Miksi tälläkään kertaa emme saaneet onnellista loppua?

Larmit menettävät kolmannen kerran lapsen ennen syntymää.

– Raskauden keskeytys ja pikkuisen hyvästely on edessä. Emme halua pitkittää raskautta, joka tulee päättymään ennemmin tai myöhemmin.

Pariskunnalla on raskas taakka.

– Sydän on revitty rinnasta. Osa minusta on kuollut kaiken tämän kokemamme jälkeen. Uskon silti, että joskus vielä tämä tarina saa onnellisen lopun. Tavalla tai toisella, Annika Larmi sanoittaa.