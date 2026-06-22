Fifan runnomat ajanpeluuta koskevat sääntömuutokset ovat tuottaneet MM-kisojen alkuvaiheessa kovaa tulosta. MTV Urheilun studiossa kiristyksiä arvostetaan jopa napakympiksi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kuluvissa MM-kisoissa remmiä on kiristetty seisoskelun ja ajanpeluun osalta oikein kunnolla. Rajaheiton on lähdettävä äkäisesti, loukkaantuneet pelaajat joutuvat heti sivuun ja maalivahtien pallohautomot loistavat poissaolollaan.