Yhdysvaltain entinen kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard näyttää ottaneen poliittisia käskyjä suoraan kulttijohtajalta.

Virastaan äskettäin eronnut Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard näyttää ottaneen käskyjä vastaan kulttijohtajalta, paljastaa Washington Post. Lehden laajan selvityksen mukaan Tulsi Gabbard sai poliittista ohjausta Identity Foundation -ryhmän johtajalta ja perustajalta Chris Butlerilta.

Washingtonin Postin raportista kertoo myös muun muassa Times of India.

Lehden raportti perustuu yli 25 000 sivuun asiakirjoja, joissa kerrotaan Gabbardin avustajien ja Butlerin lähellä olevien henkilöiden välisistä viesteistä. Washington Postin mukaan sähköpostit, sisäiset dokumentit ja keskustelut osoittavat, että Gabbardin ja Butlerin alaiset kävivät keskusteluja, joiden tarkoitus oli vaikuttaa Gabbardin politiikkaan ja viestintään.

Yhdessä sähköpostissa Gabbardia muun muasa kehotettiin ”käymään toimeen heti aamusta”. Viestissä kannustettiin lainsäädäntötoimiin niitä maita vastaan, joiden kansalaiset ovat taistelleet islamilaisen valtion puolesta. Viikko myöhemmin Gabbard esitteli samansisältöisen lakiesityksen kongressissa, kirjoittaa Times of India.

Gabbard kultin vaikutuspiirissä lapsesta asti

Monet yhdysvaltalaismediat ovat kirjoittaneet Gabbardin ja kultin yhteydestä jo aiemmin. Muun muassa Newsweek kertoi vuonna 2024 Gabbardin ylistäneen ihmisiä hyväksikäyttävän kultin johtajaa.