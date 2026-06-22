Norjan MM-sankari Henrik Haukeland on kasvavien KHL-huhujen kohteena. Nyt hänen aiempi seuransa ilmoitti, että ensi kautta koskeva sopimus on purettu.

Haukelandin KHL-kuvioista levisi vahvistamattomia tietoja viikonloppuna. Tshekkiläistoimittajan mukaan hän olisi tehnyt kahden vuoden sopimuksen Traktor Tseljabinskiin. Sittemmin tieto on kerrottu myös venäläismediassa.

31-vuotiaalla maalivahdilla oli kuitenkin vielä tähän päivään asti tulevaa sesonkia koskeva sopimus Saksan DEL-seura Straubing Tigersin kanssa.

Ei ole enää. Tigers kertoi maanantaina, että osapuolet ovat purkaneet diilin.

– Lyhyt aikani Straubingissä oli jotain erityistä. Minut otettiin alusta asti lämpimästi vastaan. Muutaman vaikeamman vuoden jälkeen Straubing palautti iloni jääkiekkoa kohtaan. Siitä tulen olemaan organisaatiolle ikuisesti kiitollinen, Haukeland lausuu tiedotteessa.

KHL-joukkue Traktor ei ole vielä vahvistanut Haukelandin sopimusta, mutta Haukeland puhuu jo uusista tuulista.

– Olen päättänyt ottaa vastaan uuden urheilullisen haasteen ja lähteä. Päätös ei ollut helppo tehdä, mutta uskon, että se on minulle oikea ratkaisu.

Jos Haukelandin KHL-sopimus vahvistetaan, hänestä tulee sarjan ainoa norjalaispelaaja ensi kaudella. Eurooppalaiset kiekkoilijat ovat pääosin hylänneet liigan Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan sopimus Venäjälle tarkoittaisi, että Haukeland suljettaisiin maajoukkueesta. Sama linjaus on käytössä myös esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa.