Tshekkiläinen tennistähti Marketa Vondrousova on saanut neljän vuoden kilpailukiellon kieltäydyttyään dopingtestistä, kertoo uutistoimisto Reuters.
26-vuotias tennistähti on voittanut urallaan yhden Grand Slamin. Hän valloitti Wimbledonin vuonna 2023.
Raju rangaistus juontaa juurensa viime vuoden joulukuulle, kun tshekkiläinen ei päästänyt dopingtestaajia kotiinsa tekemään testausta.
Tenniksen kansainvälisen integriteettiviraston ITIA:n mukaan dopingviranomainen ilmoitti testistä etukäteen, mutta Vondrousova ei ollut asianmukaisesti läsnä.
Urheilija kertoi aiemmin tänä keväänä tapauksen johtuneen henkisestä ja fyysisestä stressistä.