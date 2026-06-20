Bojan Djordjic haluaa katsoa peliä julkimoiden sijaan.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kun jalkapallon MM-kilpailuja on pelattu Yhdysvalloissa, osansa valokeilasta ovat saaneet myös lehtereille saapuneet julkisuuden henkilöt.
Kansainvälisiin tv-kuviin on poimittu kattaus Hollywood-tähtiloistoa. Hetkittäin jopa pelin kustannuksella.
Tätä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Bojan Djordjic ei sulata.