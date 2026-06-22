Pieni määrä tuttua raaka-ainetta takaa onnistuneen marinadin.
Hyvin marinoitu liha on avain onnistuneeseen makuelämykseen kesän grilliruokia kokatessa.
Kaupoista löytyy runsaasti valmiiksi marinoituja tuotteita, mutta joskus kannattaa myös kokeilla lihan marinointia itse.
Marinointi vaikuttaa parhaimmillaan sekä lihan makuun että sen mureuteen.
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Tämän takia marinadeihin kannattaa lisätä sokeria
The Kitchn -ruokasivustolla vinkataan marinadien "salaisesta raaka-aineesta", joka löytyy jokaisen keittiökaapista. Kyseessä on tuiki tavallinen sokeri.
Sokeria voi pitää niin sanottuna "kosteana" ainesosana, sillä se sulaa nopeasti kostuessaan ja lämmetessään. Tämä ominaisuus on hyödyksi myös marinaidessa.
– Kun sokeri liukenee, sen tahmea rakenne tarttuu kanan tai muun lihan pintaan ja edistää karamellisoitumista grillissä, ruokasivustolla neuvotaan.
Sokeri vaikuttaa myös makuun. Se auttaa sitomaan grillauksen savuaromeja ja pehmentää marinadin happamuuden terväyyttä.
– Näin esimerkiksi sitruuna-yrttimarinoitu kana maistuu enemmän yrteiltä ja sitruunalta kuin pelkästään happamalta.
Ei ylimääräistä makua
Sokerin etu on myös se, että se on melko mauton makeuttaja, toisin kuin vaikkapa hunaja tai vaahteriasiirappi. Et siis välttämättä edes huomaa sen olevan mukana, mutta lopputulos maistuu silti paremmalta.