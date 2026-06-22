Konservatiivipuolueen vallasta kammenneen Keir Starmerin suosio romahti – kauan juonittu miehen syrjäyttäminen huipentui maanantaina.

Britannian pääministeri Keir Starmer ilmoitti tänä aamuna eroavansa virastaan. Starmerin johdolla työväenpuolue päihitti kaksi vuotta sitten ylivoimaisesti konservatiivipuolueen, joka oli ollut vallassa 14 vuotta.

Hänen suosionsa oli sittemmin romahtanut, ja viikonlopun huhut pitivät paikkansa – tänä aamuna Starmer ilmestyi maailman kuuluisimmasta ovesta ilmoittamaan kautensa loppuvan.

Seuraavien vaalien painostus

– Kysymys, jota puolueeni nyt pohtii, on se, olenko minä paras henkilö johtamaan meitä seuraaviin parlamenttivaaleihin, Starmer sanoi eropuheessaan.



– Kaikki tekemäni päätökset ovat perustuneet siihen, että olen asettanut rakastamani maan etusijalle. Siksi eroan työväenpuolueen johtajan tehtävästä.

"Pohjoisen kuningas"

Pääministerin syrjäyttämistä on juonittu jo kauan.



Starmer erosi vihdoin, kun puolueen uutena johtajalupauksena pidetty Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham voitti viime viikolla häntä varten järjestetyt välivaalit, päihittäen ylivoimaisesti oikeistolaisen Reform-puolueen ehdokkaan.



Reformille häviäminen parlamenttivaaleissa kolmen vuoden päästä on työväenpuolueen suurin huoli, ja Burnhamilla pidetään nyt olevan mahdollisuudet voittoon.



Pohjoisen kuninkaaksi kutsuttu Burnham matkusti tänään junalla Lontooseen vannomaan kansanedustajan valan, ja Starmerin arvellaan ajoittaneen eroamisensa ennen uuden tähden saapumista kaupunkiin.

Pikainen päätös

Johtajuuskilpailu alkaa yhdeksäs heinäkuuta, ja uuden pääministerin pitäisi astua tästä ovesta ennen kuin parlamentti palaa kesätauolta syyskuussa.

Yksi potentiaalisista Starmerin seuraajaehdokkaista, Wes Streeting, ilmoitti tänään tukevansa Burnhamia.