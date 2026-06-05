Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavien jalkapallon MM-kisojen katsomoihin ei saa viedä muun muassa paheksuttuja vuvuzelatorvia.
Vuvuzelat nousivat otsikoihin vuoden 2010 Etelä-Afrikan MM-kisoissa, joissa ne kuuluivat tv-lähetyksiin yhtenäisenä ampiaisparvea muistuttavana surinana.
Tämän vuoden MM-kisoissa on nyt tehty linjaus pitkien muovisten torvien kieltämisestä stadioneilla.
Samalla kisajärjestäjät kielsivät katsojia tuomasta esimerkiksi pillejä, sumutorvia tai muita äärimmäisen äänekkäitä kannatusvälineitä. Esineet on kielletty myös Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan toimintaohjeissa.
Ohje kieltää myös laserosoittimet tai muut välineet, joilla pelaajia voidaan häiritä. Myös vartalomaalien ja tatuointien käyttö intiimien kehonosien peittona on kielletty.