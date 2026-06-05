Sekavasti käyttäytynyt mies oli vähällä ajaa trakrorilla pyöräilijän yli.
Vaasan Kivihaassa koettiin torstai-iltana erikoinen tapahtumasarja.
Poliisi sai ensin ilmoituksen sekavasta miehestä, joka oli esitellyt veistä pysäköintialueella.
Kun poliisi saapui paikalle, mies oli hävinnyt.
Hetkeä myöhemmin poliisi sai ilmoituksen samasta miehestä, tällä kertaa käpälöimässä sähköpyöriä Kivihaassa.
Kun poliisi oli matkalla paikalle, mies oli sähköpyörän sijaan vaihtanut järeämpään kulkupeliin ja lähtenyt ajamaan traktorilla.
Kun poliisi antoi pysäytysmerkin, mies ei pysähtynyt, vaan kurvasi pysäköintialueelle ja oli vähällä ajaa kahden auton kylkeen sekä pyöräilijän yli.
Poliisin mukaan alkometri näytti nollaa, mutta huumepikatesti positiivista. Traktori osoittautui Vaasassa sijaitsevalta yritykseltä varastetuksi.
Miestä epäillään muun muassa moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.