Kansainvälinen pöytätennisliitto myi Kiinan fanituotteita väärällä lipulla. Moka on raivostuttanut Kiinassa, kertoo South China Morning Post.

Kiina voitti vastikään maailmanmestaruudet miesten ja naisten joukkuekisoissa ja kansainvälinen lajiliitto painatti juhlan kunniaksi julisteita ja paitoja, joita se myi vajaan 50 euron hintaan. Tuotteet otettiin kuitenkin nopeasti pois myynnistä.

Tuhannet kiinalaiset olivat reagoineet väärään lippuun. Tuotteissa oli kuusi tähteä, vaikka lipussa on viisi tähteä. Lajiliitto ja MM-järjestäjät saivat kritiikkiryöpyn tapahtuneesta.

Kun virheellinen malli oli poistettu myynnistä, niin tilalle tuli uudet paidat. Tämä ei kuitenkaan estänyt palauteryöppyä, sillä tähtien sijoittelu oli ollut väärin.