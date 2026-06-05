Päättyneellä kaudella SM-liigan viimeiseksi jäänyt Vaasan Sport saa taustalleen uuden omistajaryhmän.

Sport kertoo tiedotteessaan, että sen merkittäväksi omistajaksi on perustettu Kvarken Eagle -niminen ryhmittymä, joka koostuu yli kymmenestä lakeuksien ja Rannikko-Pohjanmaan elinkeinoelämässä toimivasta yrittäjästä ja vaikuttajasta.

– Kyse ei ole pelkästä omistajavaihdoksesta, vaan kokonaisuudesta, jossa vahvistetaan sekä urheilullisia resursseja, seuran johtamista, että sen ympärille rakentuvaa liiketoimintaa, Sport kertoo tiedotteessaan.

Kvarken Eaglen tulo omistajaksi nostaa välittömästi Sportin tulevan kauden budjettia 400 000 eurolla. Rahalla seuralla on paremmat edellytykset rakentaa tulevalle kaudella kilpailukykyinen joukkue ja toimintaympäristö.

– Tämä ei ole vain urheiluhanke. Tämä on koko alueen yhteinen asia. Haluamme rakentaa Sportista seuran, johon Rannikko-Pohjanmaan ja lakeuksien ihmiset voivat aidosti samaistua ja josta he voivat olla ylpeitä. Meidän tehtävämme on rakentaa sille vahvemmat hartiat yhdessä alueen sidosryhmien kanssa, sanoo Kvarken Eaglen edustaja Jarmo Uutela.

Kauden 2026–27 päätteeksi 17 joukkueen SM-liigasta kolme runkosarjassa heikoimmin sijoittunutta joukkuetta putoaa seuraavalle kaudelle uuteen B-liigana toistaiseksi tunnettuun alemman portaan sarjaan.