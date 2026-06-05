Varhaisperunat voivat muuttua liisterimäiseksi, jos niitä ei keitä oikealla tavalla.

Huomenta Suomessa jaettiin toukokuun lopussa vinkkejä täydellisten varhaisperunoiden valmistamiseen.

Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR:n asiamies Kati Pohjanmaa suositteli kiinnittämään huomiota muun muassa perunoiden oikeaoppiseen säilytykseen. Väärä säilytystapa voi nimittäin pilata herkät potut.

Kun varhaisperunoista on pesty ja mahdollisesti harjattu multa pois, on aika ryhtyä keittopuuhiin.

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Varhaisperunat aina kiehuvaan veteen

Monille kotikokeille on edelleen epäselvää, missä vaiheessa perunat tulisi kattilaan laittaa.

Perunaekspertti Kati Pohjanmaan mukaan varhaisperunat tulee aina laittaa kypsymään kiehuvaan veteen, ei missään nimessä kylmään.

– Siinä on ihan kemiallinen peruste. Varsinkin jauhoisissa perunalaaduissa lähtee helposti tärkkelys geeliytymään noin 60 asteen lämpötilassa, ja silloin siitä saattaa tulla liisteriä. Joten aina kiehuvaan veteen laitetaan.

Perunat keitetään kypsiksi suolatussa vedessä, ja kypsyyden voi tarkistaa esimerkiksi haarukalla. Kun perunat ovat kypsiä, vesi kaadetaan pois ja perunoiden annetaan hetki kuivua kannen alla. Tämän jälkeen niistä voi valmistaa esimerkiksi herkullisia hölskypottuja.