Ensi viikolla käynnistyvien jalkapallon MM-kisojen suurimpiin tähtiin lukeutuva Neymar on yhä sivussa Brasilian harjoitusvahvuudesta.
Neymar jäi pois Brasilian ryhmästä, joka matkusti joukkueen Yhdysvaltain leirikeskuksesta lauantaiksi Clevelandiin pelaamaan kenraaliharjoituksen Egyptiä vastaan.
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34-vuotias tähtihyökkääjä on kärsinyt Brasilian liigan päätöskierroksella saamastaan pohjevammasta.
– Hän jää New Jerseyyn, käy fysioterapiassa ja kiihdyttää toipumisprosessiaan, Brasilian jalkapalloliitto kertoi tiedotteessaan.
Ensimmäistä kertaa vuoden 2023 jälkeen maajoukkueeseen palaavan Neymarin pohkeesta löytyi tutkimuksissa venähdys ja pieni repeämä.
Brasilian maajoukkuejohto uskoo kuitenkin Neymarin olevan joukkueen käytettävissä heti kesäkuun 13. päivän MM-kisojen avauksessa Marokkoa vastaan. Alkulohkon muut joukkueet ovat Haiti ja Skotlanti.