Saunaseuran toiminnanjohtaja muistuttaa saunaturvallisuudesta.
Suomalaiset ovat saunakansaa, mutta mitä pitää ottaa huomioon, jotta saunominen olisi mahdollisimman turvallista?
Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi kertoo, miten varmistetaan turvalliset olosuhteet saunassa.
Kuka saunaa käyttää?
Saunan turvallisuutta ajatellen on hyvä miettiä, minkä ikäiset ja kokoiset ihmiset saunaa käyttävät.
Saunan lauteiden tulisi Koskenniemen mukaan olla mitoitettu siten, että istumaan pääsee helposti.
– Ei tarvitse jotain telinevoimistelua harrastaa, että pääset lauteille.
Lasten turvallisuutta saunassa voidaan miettiä esimerkiksi katsomalla, onko saunassa jotain kohtia, esimerkiksi teräsrakenteita, jotka kuumenisivat saunan ollessa käytössä. Usein esimerkiksi lauteiden alta tällaisia löytyy.