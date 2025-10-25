



Onko saunasi turvallinen? Varmista ainakin nämä asiat Saunaolosuhteissa turvallisuudesta on tärkeää huolehtia. Shutterstock. Julkaistu 25.10.2025 18:50 Wenla Wallin Saunaseuran toiminnanjohtaja muistuttaa saunaturvallisuudesta. Suomalaiset ovat saunakansaa, mutta mitä pitää ottaa huomioon, jotta saunominen olisi mahdollisimman turvallista? Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi kertoo, miten varmistetaan turvalliset olosuhteet saunassa. Lue myös: Asiat, joita lääkärit eivät unohda kesäkuumalla: "Jos päädyt siihen pisteeseen..." Kuka saunaa käyttää? Saunan turvallisuutta ajatellen on hyvä miettiä, minkä ikäiset ja kokoiset ihmiset saunaa käyttävät. Saunan lauteiden tulisi Koskenniemen mukaan olla mitoitettu siten, että istumaan pääsee helposti. – Ei tarvitse jotain telinevoimistelua harrastaa, että pääset lauteille. Lasten turvallisuutta saunassa voidaan miettiä esimerkiksi katsomalla, onko saunassa jotain kohtia, esimerkiksi teräsrakenteita, jotka kuumenisivat saunan ollessa käytössä. Usein esimerkiksi lauteiden alta tällaisia löytyy.





Ota saunan sisustuksessa huomioon myös turvallisuus

Koskenniemi kehottaa sisustamaan saunaa turvallisuus edellä.

– Monet haluavat saunoista ja pesutiloista kivan näköisiä ja omaan silmään sopivia, ja silloin prioriteetti ei välttämättä turvallisuus vaan nimenomaan se visuaalisuus.

Käytännön esimerkkinä turvallisesta sisustusvalinnasta Koskenniemi mainitsee liukuestematon.

– Kosteat paikat ovat liukkaita, joten liukuestematto on asianmukainen.

Huomioi turvallisuus, vaikkei saunaa käytettäisi

Saunan turvallisuus on syytä ottaa huomioon, vaikka se ei olisikaan löylykäytössä, sanoo Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.

– Meille on tullut ikävää tietoa siitä, että omia saunoja käytetään varastoina.

Koskenniemen mukaan sauna ei ole varastotila, mutta jos se ei ole saunomiskäytössä, tulisi sieltä ottaa muun muassa sulakkeet pois.

Jos saunan ottaa uudelleen löylykäyttöön varastokäytön jälkeen, on syytä tarkistaa, että laitteet ja kytkennät ovat asianmukaisessa kunnossa.

Muista hygienia ja jätä syömiset ja juomiset löylyhuoneen ulkopuolelle

Koskenniemi muistuttaa myös hygieniasta saunassa.

– Pefletin käyttö on hyvä muistaa, ettei sauna ala tuoksua ikävälle. Laudeliinan avulla myös lauteiden visuaalinen kunto kestää vähän pidempään.

Saunan puhtaudesta voi huolehtia myös siten, että varmistaa lauteiden alta ja takaa pääsyn seinille ja lattialle, jotta ne voidaan tarvittaessa putsata.

Vaaratilanteita saattavat aiheuttaa myös esimerkiksi lasiset pullot saunassa, ja Koskenniemi suositteleekin jättämään juomiset ja syömiset löylyhuoneen ulkopuolelle.

