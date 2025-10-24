Siilinjärveläinen nuohooja Juha Santaharju jakoi sosiaalisessa mediassa vinkin, jolla voi helposti testata, onko polttopuu riittävän kuiva takkaan laitettavaksi.
MTV Uutisille lähettämässään videossa Santaharju näyttää, miten koivuklapin kuivuuden voi varmistaa tavallisen astianpesuaineen avulla. Katso niksi yllä olevalta videolta!
– Se onnistuu koivun halolla pelkästään. Koivu on sellainen puu, jossa on – sanoisiko putket. Kun se kuivuu, ilma kulkee sieltä läpi, Santaharju kertoo.
Santaharjun mukaan testi on vanha niksi. Hän jakaa muitakin nuohoojan niksejä Facebook-sivuillaan. Alkuperäinen video oli huumorilla höystetty, jossa niksi oli suunnattu "nuorelle pariskunnalle".
– Kyllä se saattaa olla jopa pitkäaikainenkin, mutta tämä on semmoinen huumorilla tehty, niin kuin varmasti jokainen ymmärtää, Santaharju kuvailee tekemäänsä videota.
Märkä puu näkyy heti nuohoojalle
Santaharju näkee työssään usein, miten käy, jos takassa on poltettu liian kosteaa puuta.