Nuohooja-Juhan nerokas niksi: Näin tarkistat, onko polttopuu tarpeeksi kuiva

Siilinjärveläinen nuohooja Juha Santaharju jakoi sosiaalisessa mediassa vinkin, jolla voi helposti testata, onko polttopuu riittävän kuiva takkaan laitettavaksi. MTV Uutisille lähettämässään videossa Santaharju näyttää, miten koivuklapin kuivuuden voi varmistaa tavallisen astianpesuaineen avulla.

– Se onnistuu koivun halolla pelkästään. Koivu on sellainen puu, jossa on – sanoisiko putket. Kun se kuivuu, ilma kulkee sieltä läpi, Santaharju kertoo.

Lue myös: Tulipalovaara! Älä tee tätä virhettä, jos lämmität nyt takan

Santaharjun mukaan testi on vanha niksi. Hän jakaa muitakin nuohoojan niksejä Facebook-sivuillaan. Alkuperäinen video oli huumorilla höystetty, jossa niksi oli suunnattu "nuorelle pariskunnalle".

– Kyllä se saattaa olla jopa pitkäaikainenkin, mutta tämä on semmoinen huumorilla tehty, niin kuin varmasti jokainen ymmärtää, Santaharju kuvailee tekemäänsä videota.

Märkä puu näkyy heti nuohoojalle

Santaharju näkee työssään usein, miten käy, jos takassa on poltettu liian kosteaa puuta.





– Kyllä se näkyy heti. Se näkyy savuhormissa ja tulisijan kierrossa. Nuohooja näkee heti, jos se polttopuu ei ole ollut kuivaa, hän kertoo.

Liian märkä puu voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä.

– Jos rupeaa karstaa olemaan paljon savukierrossa, silloin se rupeaa vaikuttamaan myös hormiin enemmän ja enemmän. Sitten rupeaa tulemaan nokipalovaaraa, jolloin kuumuus voi nousta yli 1 200 asteeseen, Santaharju varoittaa.

Puut kannattaa tuoda sisään ajoissa

Moni polttaa yhä puita, jotka ovat liian kosteita, vaikka tietoisuus on Santaharjun mukaan lisääntynyt.

– Ikävä kyllä niitä tulee vastaan harva se kerta. Jos ulkoa tuot esimerkiksi polttopuun suoraan ulkovarastosta uuniin, siinä on pintakosteuttakin jo sen verran, että se pitäisi tuoda sisälle mielellään kolmeen päiväänkin ennen polttamista, Santaharju neuvoo.

Kuiva puu ei ainoastaan pala puhtaammin, vaan siitä saa myös enemmän lämpöä.

Varoittimet kuntoon ja pienillä tulilla liikkeelle

Santaharju muistuttaa, että ennen lämmityskauden alkua kannattaa varmistaa myös kodin paloturvallisuus.

– Katsokaa, että varoittimet ovat kunnossa, ja häkävaroitinkin voisi olla suotava, vaikka se ei ole pakollinen, hän sanoo.

Ensimmäisiä tulia sytyttäessä kannattaa edetä maltilla.

– Lähdetään ihan pienillä tulilla, ettei tule lämpösokkia, kun uuni on kylmä ja hormikin on kylmä, Santaharju neuvoo.