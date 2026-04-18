Tilkkuilu on valittu vuoden käsityötekniikaksi. Mistä on kyse?

Pienistä puroista voi kasvaa suuri virta, kertoo vanha hollantilainen sananparsi.

Myös pienistä kangaspaloista eli tilkuista voi syntyä upeita käyttöesineita ja -hyödykkeitä.

MTV:n Huomenta Suomessa toimittaja Sanna Ketola tutustui tilkkujen ihmeelliseen maailmaan.

Anna Siekkinen Taitoliitosta Etelä-Suomen paikalliskeskuksesta kertoo, että Taitoliitto valitsi tilkkuilun vuoden käsityötekniikaksi.

– Tilkkutöiden ei tarvitse olla hankalia tai työläitä ja jos on hyvät apuvälineet, se helpottaa suuresti tekemistä, Siekkinen vinkkaa.

Millaista on japanilaistyylinen boro-paikkaustekniikka tai miltä näyttää hirsimökkiblokki? Katso yllä olevalta videolta, millaisia välineitä ja tarvikkeita uuteen harrastukseen tarvitsee.