Itämainen matto voi olla kodin katseenvangitsija, mutta tiedätkö kuinka sitä tulisi hoitaa?

Aito itämainen matto voi olla oikea kodin katseenvangitsija. Itämaisille matoille tunnusomaista ovat värikkäät monipuoliset geometriset muodot.

Erilaiset kukat, ristit, pilvinauhat tai lehdet ovat yleisiä kuvioita.

Itämaisiksi matoiksi kutsutaan mattoja, jotka on valmistettu Turkista aina Kiinaan ulottuvalla alueella. Tunnetuimpia ovat esimerkiksi persialaiset matot, joita valmistetaan Iranissa.

Itämaiset matot valmistetaan usein villasta, silkistä ja puuvillasta. Aiemmin kuviot ja symbolit olivat alue- tai heimokohtaisia, mutta ajan saatossa kuviot ovat saaneet vaikutteita myös eurooppalaisista mieltymyksistä.

Laadukas, aito ja käsintehty itämainen matto voi kurittaa kukkaroa merkittävästi, mutta kaupustelijoiden hyllyiltä voi löytyä myös väärennöksiä.

MTV:n toimittaja Sanna Ketola selvitti, kuinka aidon voi erottaa väärennöksestä.

– Ainakin hapsut maton päässä kertovat ensimmäisen vihjeen, Ketola kertoo.

"Helpoin tapa tunnistaa feikkimatto"

Galleria M:n omistaja Jerri Keto myy työkseen itämaisia mattoja. Keto kertoo, että mattojen suosio selittyy osin niiden monikäyttöisyydestä.