Syksyinen kranssi on kiva sisustuselementti esimerkiksi kotona tai mökillä. Sellaisen voi myös viedä mukanaan tuliaisiksi ystävälle tai sukulaiselle.

Syyyskranssi valmistuu yllättävän helposti itse tekemällä.

– Varoitus, tähän tulee himo, oikea kranssihimo, floristimestari Saija Sitolahti kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Kranssipohjana toimii parhaiten pyöreä metallikehikko. Kasvit kranssiin voi sitoa rautalangalla.

– Jos on kauhean herkkää ja murtuvaa materiaalia, niin sitten se on vähän hankala ainakin rautalankatekniikalla, Sitolahti neuvoo kasvimateriaalien valinnassa.

Hyödynnä vieraslajeja

Kransseissa voi käyttää hyödyksi pihoilla kasvavia vieraslajeja, jotka joka tapauksessa täytyy kerätä luonnosta pois. Sitolahti nostaa esimerkiksi monista suomalaispihoista löytyvän alkuperäistä luontoa uhkaavan viitapihlaja-angervon.

– Lenkeistä tulee paljon pidempiä, kun pitää koko ajan poimia jotain, Sitolahti vinkkaa.

Kranssitarpeiden keräämisessä on aina syytä muistaa jokamiehenoikeudet.

– Kaikki ruohokasvit, eli kaikki, jotka lakaistavat, saa poimia, mutta oksista ja varvuista täytyy aina kysyä maanomistajan lupa, Sitolahti kertoo.