Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa petipuuhista yllätetty Alissa ärtyy isänsä arvosteluun, ja kaksikko päätyy riitaan. Vihainen Alissa marssii majataloon ja purkaa turhautumistaan seksillä Axelin kanssa.

Daniela murtuu ja kertoo Sampolle, että Noel petti häntä, ja hän petti Noelia.

Henrik saa Petriltä käskyn mennä metsään hakemaan iso huumekätkö. Henrikiä hermostuttaa ajautua yhä syvemmälle huumekauppaan.

Sairaalassa Jutta käskyttää pomona Lassea. Lasse onnistuu myös rikkomaan astianpesukoneen kotonaan ja harmistus kasvaa.

Mariannan onnistuu piilottaa salaperäinen esine, kun Linda tulee käymään.