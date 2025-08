Hämeenlinnassa alkaa uniikki koulutus – näin valmistuu nahkavyö

Hämeenlinnassa on alkamassa uusi uniikki nahkasepän koulutusohjelma, joka on räätälöity nahkatuotteita valmistavan Kasperi Products Oy:n tarpeisiin. Yksinkertaisenkin tuotteen valmistamisessa on useita työvaiheita. Toimittajamme pääsi kokeilemaan vyön tekemistä.

Nahkarepuistaan tunnettu Kasperi on aloittanut yhteistyön Ammattiopisto Tavastian kanssa ja käynnistymässä on uusi neljän kuukauden mittainen nahkasepän koulutusohjelma.

– Tämä on poikkeuksellinen Suomen mittakaavassa. Aikaisemmin ei ole ollut tällaista, että pienelle brändille koulutetaan suoraan osaajia tietyllä koulutuslinjalla, kertoo Kasperin perustaja ja suunnittelija Janne Kasperi Suhonen.

Käsityötä arvostetaan

Käsityöläisyyttä on perinteisesti pidetty Suomessa arvossaan, vaikka ajoittain tuotteiden korkeaa hintaa saatetaan ihmetellä. Tämä ei kuitenkaan juuri Kasperilla näy, sillä heidän suosituin tuotteensa on samalla myös heidän kallein tuotteensa.

– Se on todistanut teesimme oikeaksi, että Suomessa ja muissa korkean kustannustason maissa kannattaa tehdä hyviä ja haastavia tuotteita, niin sillä pärjää kilpailussa. Sitten asiakas itse päättää, että onko tuote hintansa väärti, Suhonen toteaa.

Laatuun panostaminen on Suhosen mukaan korostunut halpaverkkokauppojen ja huijausten maailmassa.

– Olemme aina niin otettuja siitä, kuinka paljon saamme hyvää palautetta. Ihmisillä on halua satsata taloudellisesti kestäviin ja pitkäikäisiin tuotteisiin

Katso yllä olevalta videolta, miten monivaiheinen prosessi on nahkavyön tekeminen.