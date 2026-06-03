F1-sarjan maailmanmestari Nico Rosberg on paljastanut tapoja, joilla lajisuuruus Michael Schumacher horjutti tallikaverinsa henkistä tilaa.

Rosberg ja Schumacher ajoivat tiimikavereina vuosina 2010–2012 Mercedeksellä, kun autovalmistaja palasi F1-sarjaan. Schumacherilla oli alla kolme välivuotta Ferrari-huippukausiensa jälkeen.

Schumacher oli F1-kuskina Rosbergin mukaan henkisen sodankäynnin mestari. Schumacher oli jo tuossa vaiheessa seitsenkertainen maailmanmestari.

– Hänen tarkoituksenaan oli tuhota tallikaverinsa, mutta ei ilkeällä tavalla, vaan harmaan alueen keinoilla päivittäisessä tekemisessä, Rosberg kommentoi High Performance -podcastissa.

Rosbergin mukaan Schumacher muun muassa parkkeerasi autoaan F1-kuljettajien paikoille varikolla niin, että hän valtasi myös Rosbergin tilan.

– Se stressasi minua, sillä olin myöhässä kokouksesta.

Rosberg kertoi myös tarinan Monacon GP:n aika-ajoista. Schumacher oli lukinnut itsensä Mercedes-pilttuun ainoaan vessaan tietäen, että Rosberg haluaa käydä siellä juuri ennen aika-ajojen alkamista.

– Hän tiesi, että "nyt on kolme minuuttia jäljellä, nyt kaksi". Siinä vaiheessa minun piti jo etsiä ämpäriä varikkopilttuun perältä. Jouduin virtsaamaan ämpäriin tärisevänä ja stressaantuneena mekaanikkojen työskennellessä ympärilläni.