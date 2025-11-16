Vanhaa tavaraa ei kannata heittää pois, vaikka se olisi hieman rikki. Edes huonekalun korjaaminen ei ole välttämättä niin vaikeaa kuin luullaan.
Kaatopaikalle ja kierrätyslavoille päätyy usein tavaroita, jotka olisivat oikeissa käsissä voineet saada vielä monta elinvuotta lisää.
Etenkin vanhat puuhuonekalut voivat kestää oikein pidettyinä sukupolvelta toiselle.
Asiantuntijan mukaan ne kannattaa myös korjauttaa, jos ovat sattuneet menemään rikki. Pienemmät korjaukset voi tehdä itsekin.
Painopiste uuden tekemisestä korjaamiseen
Teknisen työn yliopisto-opettajan ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan Pasi Pennasen mukaan korjaaja paitsi säästää rahaa, hän voi myös olla siirtämässä kulttuuria ja historiaa tuleville sukupolville.