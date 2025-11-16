Teknisen työn yliopisto-opettajan ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan Pasi Pennasen mukaan korjaaja paitsi säästää rahaa, hän voi myös olla siirtämässä kulttuuria ja historiaa tuleville sukupolville.

Kaatopaikalle ja kierrätyslavoille päätyy usein tavaroita, jotka olisivat oikeissa käsissä voineet saada vielä monta elinvuotta lisää.

Vanhaa tavaraa ei kannata heittää pois, vaikka se olisi hieman rikki. Edes huonekalun korjaaminen ei ole välttämättä niin vaikeaa kuin luullaan.

Pennasen mukaan kodin nikkarointipuuhissa pitkälle pääsee varsin vähin varustein: ruuvimeisselillä, vasaralla ja akkuporakoneella. Lisäksi saatetaan tarvita esimerkiksi liimaa ja sahaa, joita löytyy rautakaupasta.

– Ei me oikein valmistuksen kanssa päästä enää kilpailemaan eikä ole tarkoituskaan, mutta vähän tiensä päässä olevaa esineistöä alkaa kodeissa olla.