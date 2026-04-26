Love Island Suomi -ohjelmassa rakkautta etsivät Peppiina on seurannut monen maan jaksoja.

Love Island Suomi -ohjelmassa rakkautta etsii 22-vuotias Peppiina, joka muutti muutama vuosi sitten Tampereelta Helsinkiin. Hän työskentelee mehubaarissa vuoropäällikkönä ja siinä sivussa tekee mallinhommia.

– Vähän yli vuosi sitten tein päätöksen muuttaa ulkomaille ja sieltä muutin takaisin keväällä, Peppiina kertoi MTV Uutisten haastattelussa viime syksynä ennen astumista Love Island -villalle.

Peppiina asui Portugalin Lissabonissa. Hän kyllästyi Suomeen ja koki tarvitsevansa jotain uutta.

– En ollut käynyt Lissabonissa. Ajattelin, että miksen vaan ottaisi ja lähtisi. Tein siellä töitä ja tutustuin ihaniin ihmisiin. Elin kämppiselämää ja vietin ihanan kesän, mutta sitten oli minun aikani palata Suomeen.

Mallintöihin Peppiina puolestaan tutustui jo teini-ikäisenä.

– Menin ensimmäiseen mallitoimistoon ja sen pomo oli äitini kaveri. Siellä tein firmoille erilaisia mainoskuvauksia. Vaihdoin juuri ennen Lissaboniin muuttoa mallitoimistoa, Peppiina sanoo ja kertoo nauttivansa esiintymisestä kameran edessä.

Peppiina on ollut sinkkuna ennen tv-ohjelman kuvauksia vähän yli vuoden. Parisen vuotta kestänyt parisuhde oli Peppiinan ensimmäinen ja se päättyi eroon molempien osapuolten yhteisymmärryksessä. Peppiina etsii rinnalleen kumppania, joka on yhtä leikkimielinen kuin hän itsekin.