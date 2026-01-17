Minja Korhonen otti jo seitsemännen peräkkäisen yhdistetyn maailmancupin palkintosijansa. Korhonen oli Saksan Oberhofin kisan kolmas.
Korhonen pääsi lauantain kilpailussa ladulle 12 sekunnin päästä kärjestä. Hän tuli maaliin 14,6 sekunnin päässä voittaneesta Norjan Ida Marie Hagenista. Toiseksi sijoittui Saksan Nathalie Armbruster.
Mäkiosuuden ykkönen, Yhdysvaltain Alexa Brabec putosi Korhosen kyydistä kisan neljänneksi.
Korhonen on yltänyt palkintopallille varakilpailut mukaan lukien jokaisessa vuoden 2026 seitsemästä kilpailustaan. Perjantaina 18-vuotias Korhonen oli toinen Oberhofin varakilpailussa.