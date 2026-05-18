Mitä kritisoidusta droonitiedottamisesta pitäisi oppia ja milloin uusi vaaratiedostusjärjestelmä saadaan käyttöön, kysytään Asian ytimessä maantaina.
Uudellamaalla oli viime perjantaina drooniuhka, jonka johdosta muun muassa lentoliikenne keskeytettiin.
Drooniuhkaan liittynyt vaaratiedottaminen on kerännyt kritiikkiä. Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksessa ilmeni ongelmia perjantaiaamuna, kun viranomaiset tiedottivat drooniuhasta.
Milloin vaaratiedotusjärjestelmä saadaan ajan tasalle, jotta sama ei toistu? Aikaistuuko uuden hälytysjärjestelmän käyttöönotto?
Asian ytimessä ohjelmassa on vieraana maanantaina sisäministeri Mari Rantanen.