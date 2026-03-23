Nykyisellään maasta on lähdettävä, jos töitä ei löydy tilanteesta riippuen joko kolmen tai kuuden kuukauden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) haluaa Suomeen lisää työvoimaa ulkomailta.

Se haluaisi tulevan hallituksen ohjelmaan tavoitteen vähintään 45 000 työperäisen maahanmuuttajan vuosittaisesta lisäyksestä.

Huippuvuonna 2022 Suomeen jätettiin 25 000 ensimmäistä työperäistä oleskelulupahakemusta.

EK:n mielestä työhön johtavan maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ovat yksi ensi vaalikauden tärkeimmistä toimista.

– Väestökehitys ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti, koska syntyvyys on laskussa. Yrityksissä on suurta huolta, miten osaavaa työvoimaa on saatavilla, kun nousukausi alkaa, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala tiedotteessa.

EK ehdottaa, että maahanmuuttajan työnhakuaikaa aiemman työsuhteen päättymisen jälkeen pidennetään kahdeksaan kuukauteen.

Tällä hetkellä työn perusteella oleskeluluvan saaneen on poistuttava maasta, jos hän ei löydä uutta työtä kolmessa kuukaudessa. Muun muassa erityisasiantuntijoilla on sen sijaan kuusi kuukautta aikaa uuden työn löytämiseen.