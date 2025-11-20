Alijäämämenettely tarkoittaisi käytännössä, että EU-komissio antaisi Suomelle suosituksia siitä, millä aikataululla alijäämää tulisi pienentää. Jos Suomi ei noudattaisi suosituksia, . Alijäämämenettelyssä ovat jo esimerkiksi Itävalta, Ranska ja Italia.

Komission raportti Suomen joutumisesta alijäämämenettelyyn julkaistaan ensi tiistaina. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja myös VM ovat aiemmin varoittaneet alijäämämenettelyyn joutumisesta, sillä Suomi on ylittämässä selvästi 3 prosentin alijäämärajan tänä ja ensi vuonna.

Majanen: Indeksisidonnaisia menoja tarkasteltava

Majanen ei halua vielä arvioida, joutuuko Orpon hallitus tekemään lisää leikkauksia saavuttaakseen tavoitteen velkasuhteen vakauttamisesta.

Indeksisidonnaisia menoja ovat muun muassa sosiaaliturvaetuudet, eläkkeet, ja kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus.

Verohuojennukset tarkasteluun

Komissio ennustaa Suomelle tälle vuodelle 0,1 prosentin ja ensi vuodelle 0,9 prosentin talouskasvua, mikä on vähemmän kuin valtiovarainministeriön syyskuun ennusteessa.

– Nyt täytyy jaksaa pari vaalikautta hyvin tiukalla menokurilla ja sopeutuksella. Sitten, kun tulot ja menot on saatu lähelle toisiaan, niin talouskasvu korjaa itsessään tilannetta, Majanen sanoo.