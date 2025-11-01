Joensuulaisen Riitta Kärjen mökin valvontakameraan Lieksassa on tallentunut erikoinen hahmo, joka voisi ulkonäkönsä puolesta olla vaikka keiju.

Riitta Kärjen kesämökillä Lieksan Vuonisjärvellä Pohjois-Karjalassa vieraili torstaina erikoisen näköinen olento.

Valvontakamera tunnisti hahmon ihmiseksi ja laukaisi hälyttimen.

Kärki laittoi videon lentäjästä Facebookin suosittuun luontokuvaryhmään, ja kommenttikenttä räjähti arvauksista.

Ehdotuksia tuli Helinä-keijusta ja enkelistä sudenkorentoon, hämähäkkiin, liito-oravaan, heinäsirkkaan, koppakuoriaiseen, kuukkeliin, pöllöön, koiperhoseen, avaruusolentoon, Katto Kassiseen, kekriin, lepakkoon ja "kepakkoon".

Koska mökki sijaitsee itärajan liepeillä, myös Venäjän droonia ehdotettiin mahdolliseksi vierailijaksi.

Olentoa perhoseksi veikkaavat osasivat arvioida lajiakin.

Yhden kommentoijan mukaan hallakehrääjä-nimisen perhosen lentoaika on juuri tähän aikaan vuodesta. Kokonsa perusteella lentäjä olisi voinut ihmisten mielestä olla myös ritariyökkönen, syreenikiitäjä tai poppelikiitäjä.

Tyypillinen itäsuomalainen

Lopullinen totuus asiasta on vielä hämärän peitossa, ja ehkä pimeäksi jääkin.

Kärki kiittelee ihmisten mielikuvitusta ja huumorintajua.

– Tosi paljon oli ihania ihmisiä, jotka lähtivät keijujuttuun mukaan, ja nyt aletaankin olla aika vakuuttuneita, että kyllä niitä oikeasti on, Kärki kommentoi nauruhymiön kera MTV Uutisille viestitse.

Helinä-keiju se ei kuitenkaan voinut kommenttien mukaan olla, koska Helinällä on ohuet jalat toisin kuin videon hahmolla.

– Itse kommentoin, että hahmo oli tyypillinen itäsuomalainen pers’jalakanen, niin kuin me täällä ollaan, rakkaudella, Kärki sanoi.

Ilves ja puolituttu viihteeltä

Kärjen ja hänen tyttärensä yhteisen mökin valvontakameraan on tallentunut vuosien varrella monenlaisia kulkijoita.

– Ilves on tavattu pari kertaa, ja yhden kerran näkyi kutsumaton vieras, joka osoittautui puolitutuksi, joka viihteellä ollessaan oli päättänyt tulla kylään aamuyöllä ja todennut, että huono on vastaanotto. Kerroin kyllä, että jäi kameraan.

Muuten on tullut paljo turhia hälytyksiä lentävien öttiäisten takia.

– Olen yrittänyt säätää kameraa niin, ettei se reagoi herkästi liikkeeseen, vaan vain eläimiin, ihmisiin ja pihassa oleviin ajoneuvoihin.

Parasta on rauha

Kärki on ollut tänä viikonloppuna mökillä panemassa sitä talviteloilleen.

Hän aikoo vielä muun muassa virittää pulahdusaltaaseen suihkulähdepumpun.

– Sillä varmistaa sulana pysymisen talven ajan.

Kärki kertoo olevansa mökillä ylipäätään aina, kun vain kelit antavat myöten.

– Täällä on ihmisen hyvä. Unohtuvat arjen kiireet, kun tänne astuu.

– Tytön kanssa molemmat toisistamme tietämättä olemme sanoneet kyselijöille, mikä mökillä on parasta, että sen on rauha. Ei samaa rauhaa kaupungissa saa.

1:42 Katso myös video uskomattoman sitkeästä rotasta, joka piinasi Aria viikkotolkulla – tihutyöt ja loukkusaalis tallentuivat valvontakameraan.