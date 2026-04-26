Lemmikkimessujen järjestäjät aikovat kiinnittää ensi vuonna aiempaa paremmin huomiota lemmikeille varattaviin tiloihin ja rotuosastojen kokoihin. Messuilla sattui tänä vuonna useita koiranpuremisia.

Tänä viikonloppuna järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa Ruokamessut, Lapsimessut ja Lemmikkimessut.

Tapahtumakokonaisuudessa vieraili Messukeskuksen tiedotteen mukaan lähes 62 000 kävijää.

Tapahtumakokonaisuus oli tiedotteen mukaan toimiva, mutta tapahtumia halutaan jatkossa rauhoittaa ja saada enemmän tilaa.

Yksi lapsi ja kaksi aikuista sai koiranpureman Lemmikkimessuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina. Lisäksi yksi iso koira puri koiranpentua. Ihmiset tai koira eivät loukkaantuneet tilanteissa vakavasti.

"Palaute on ollut hyvää"

Tapahtumakokonaisuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Messukeskuksesta kertoo, että kaikkien tapahtumien näytteilleasettajilta saatu palaute on ollut hyvää.

Ensi vuonna Ruokamessut järjestetään kuitenkin huhtikuun alussa erikseen. Lapsi- ja Koiramessut pidetään edelleen päällekkäin samana viikonloppuna.

– Ensi vuonna tapahtumakokonaisuus jakautuu kahtia ja saamme näin enemmän tilaa tapahtumien käyttöön, hän kommentoi tiedotteessa.

Ensi vuoden Lemmikkimessuja aletaan Messukeskuksessa suunnitella mahdollisimman pian.

– Vaikka tapahtumassa on aina ollut omat hallit, levähdysalueita lemmikeille, omat sisäänkäynnit lemmikeille ja opastukset, otamme nyt ensi vuonna entistä paremmin huomioon lemmikeille varattavat tilat ja mietimme myös rotuosastojen kokoja, Papadopoulos toteaa.

Lue myös: