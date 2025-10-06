Jo yli 7 000 koiran tutkimusaineisto paljastaa, millaiset koiran luonteenpiirteet voivat hankaloittaa arkea.

Koiran luonnetta ja käyttäytymistä tieteellisin menetelmin mittaavat SmartDOG-testit ovat paljastaneet paljon koirista hyödyllistä tietoa tutkijoille ja koirien omistajille.

Kaikkiaan menetelmillä on testattu jo yli 7 000 koiraa ja tuloksista tehdään parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Katso yllä olevalta videolta, miten testit etenevät ja mitä yllättävää Tiuhti-labbiksen luonteesta paljastui.

Koiran kognitiiviset ominaisuudet heijastuvat arkeen

Koirien testitulosten ja 1 000 koiran omistajan kyselytutkimuksen vastausten perusteella on muun muassa selvinnyt, että moni koiran luonteen ominaisuus vaikuttaa suoraan arkeen koiran kanssa.

– Esimerkiksi ne koirat, jotka eivät pyydä testeissä ollenkaan apua omistajiltaan, on vaikea kouluttaa, sillä ne eivät tottele helposti, kertoi eläinten käyttäytymistieteen dosentti ja smartDOG-yrittäjä Katriina Tiira Tiedekulman ja MTV Uutisten Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.

Myös koiran impulsiivisuus on yhteydessä arjen ongelmatilanteisiin.

– Impulsiivista koiraa on vaikeampi hallita. Samoin, jos koira oli testissä v-aita-ongelmanratkaisutehtävässä nopea, lisäsi se arjen hallintaongelmia, Tiira kertoo.

Koirien luonne vahvasti periytyvää

SmartDOG-testeissä selvitetään muun muassa, kääntyykö koira herkästi ihmisen puoleen ratkaistakseen ongelmia, onko koira impulsiivinen ja kuinka sosiaalinen koira on.

– Testeissämme on selvinnyt myös, että näillä ominaisuuksilla on kohtalaisen voimakas periytyvyysaste.

Tiiran mukaan koirien luonnetta pystytäänkin vahvasti ennustamaan jo pentutesteillä.

– Keskimäärin jo noin viiden kuukauden iässä pystyy ennustamaan aikuisen koiran persoonallisuutta.

1:29:31 Väitöskirjatutkija Nona Borgström, molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira Helsingin yliopistosta vastasivat Tiedekulmassa kysymyksiin ihmisen parhaasta ystävästä.