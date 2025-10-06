Jo yli 7 000 koiran tutkimusaineisto paljastaa, millaiset koiran luonteenpiirteet voivat hankaloittaa arkea.
Koiran luonnetta ja käyttäytymistä tieteellisin menetelmin mittaavat SmartDOG-testit ovat paljastaneet paljon koirista hyödyllistä tietoa tutkijoille ja koirien omistajille.
Kaikkiaan menetelmillä on testattu jo yli 7 000 koiraa ja tuloksista tehdään parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.
Katso yllä olevalta videolta, miten testit etenevät ja mitä yllättävää Tiuhti-labbiksen luonteesta paljastui.
Koiran kognitiiviset ominaisuudet heijastuvat arkeen
Koirien testitulosten ja 1 000 koiran omistajan kyselytutkimuksen vastausten perusteella on muun muassa selvinnyt, että moni koiran luonteen ominaisuus vaikuttaa suoraan arkeen koiran kanssa.
– Esimerkiksi ne koirat, jotka eivät pyydä testeissä ollenkaan apua omistajiltaan, on vaikea kouluttaa, sillä ne eivät tottele helposti, kertoi eläinten käyttäytymistieteen dosentti ja smartDOG-yrittäjä Katriina Tiira Tiedekulman ja MTV Uutisten Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.
Myös koiran impulsiivisuus on yhteydessä arjen ongelmatilanteisiin.
– Impulsiivista koiraa on vaikeampi hallita. Samoin, jos koira oli testissä v-aita-ongelmanratkaisutehtävässä nopea, lisäsi se arjen hallintaongelmia, Tiira kertoo.
Lue myös: Geenit vai kasvatus – kumpi määrittää koiran persoonan? "Rotumääritelmät eivät oikeasti pidä paikkaansa"
Koirien luonne vahvasti periytyvää
SmartDOG-testeissä selvitetään muun muassa, kääntyykö koira herkästi ihmisen puoleen ratkaistakseen ongelmia, onko koira impulsiivinen ja kuinka sosiaalinen koira on.
– Testeissämme on selvinnyt myös, että näillä ominaisuuksilla on kohtalaisen voimakas periytyvyysaste.
Tiiran mukaan koirien luonnetta pystytäänkin vahvasti ennustamaan jo pentutesteillä.
– Keskimäärin jo noin viiden kuukauden iässä pystyy ennustamaan aikuisen koiran persoonallisuutta.
Katso koko keskustelu: Ymmärrätkö koiraasi?
1:29:31Väitöskirjatutkija Nona Borgström, molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira Helsingin yliopistosta vastasivat Tiedekulmassa kysymyksiin ihmisen parhaasta ystävästä.