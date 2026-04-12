Japanilaistutkijoiden mukaan mukaan kissojen ruokahalu voi hiipua tutusta hajusta ja palautua uuden hajun myötä.

Japanilaisen tutkimusryhmän mukaan se, että kissa jättää ruokaa kesken, ei johdu pelkästään kylläisyydestä, vaan myös ruoasta tulevasta hajusta, kirjoittaa The Japan Times.

Iwaten yliopiston ryhmä kertoo havainneensa, että kissojen ruokahalu hiipuu, kun ne tottuvat ruoan tuoksuun, mutta uusi haju voi saada ne syömään uudelleen.

Tutkimuksessa kissoille järjestettiin 16 tunnin paaston jälkeen 10 minuutin ruokailujakso ja sen jälkeen 10 minuutin tauko. Kierto toistettiin kuusi kertaa.

Tutkimus tehtiin tammikuun 2023 ja helmikuun 2026 välisenä aikana. Siihen osallistui 12 tervettä sekarotuista kissaa, jotka olivat iältään 3–15 vuotiaita.

Sama ruoka vähensi syömistä

Tutkimuksen mukaan kissat söivät vähemmän ja vähemmän, jos ne saivat joka kerta samaa ruokaa. Tutkimuksen edetessä yhä useampi kissa jätti ateriansa kesken.

Kun kissoille sen sijaan annettiinkin erilaisia ruokia, ruokahalun hiipuminen väheni. Myös pelkkä erilaisen ruuan haju palautti ruokahalua, vaikka kissat tosiasiassa söivät koko kokeen ajan samaa ruokaa, ryhmä kertoo.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Physiology & Behavior -tiedejulkaisussa.

Hajuihin liittyvä mekanismi

Ryhmän mukaan tulokset korostavat, että kissojen ruokahalu voi heikentyä, kun ne tottuvat ruokansa hajuun ja palata, kun ne saavat uutta ärsykettä.

Tutkijat uskovat, että hajuihin liittyvä mekanismi on yksi syy siihen, että kissat syövät usein pieniä aterioita, mutta tiheällä aikavälillä.