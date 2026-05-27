Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista.
Liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi lainsäädäntöä koskevan mietintönsä.
Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta.
Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta.
Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta.