Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää.
Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota.
Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.
Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4 900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa.